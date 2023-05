Verissimo, Elenoire Casalegno in lacrime: "Ho avuto paura"

06 maggio 2023 a

Una lunga e intima intervista quella concessa da Elenoire Casalegno a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo su Canale 5. L'ex gieffina, in particolare, ha confessato che sta vivendo un momento felice e sereno adesso. E non solo: la showgirl e speaker radiofonica ha parlato anche del suo nuovo amore e del timore che ha avuto quando ha rischiato di perdere la sua bambina all'ottavo mese di gravidanza.

Parlando di uno dei momenti più difficili della sua vita, la Casalegno ha raccontato: "Io ho avuto la mia bambina molto giovane, avevo solo 23 anni. Swami è nata all'ottavo mese di gravidanza con un taglio cesareo. C'erano, infatti, state delle complicazioni per cui mi avevano detto che avrebbero dovuto operarmi subito o la bambina sarebbe morta. Poi è andato tutto bene però ho avuto paura e comunque devo dire che Ringo mi era stato molto vicino. Noi abbiamo vissuto una bella storia che però è finita, ci siamo separati ma tutto in modo molto pacifico".

Poi la confessione sul nuovo amore: "Adesso c'è un uomo ma crescendo ho imparato a tenere per me le emozioni belle e anche che l'amore cambia perché tu cambi come persona e questo non significa che ci sia meno passione ma che si vivano le cose in modo diverso rispetto a quando sei un ragazzino". Infine ha chiuso la sua intervista con una riflessione: "Io penso che una cosa importante che tutti dovremmo fare è perdonarci perché tutti sbagliamo e non dobbiamo farci una colpa di ciò che ci succede ma piuttosto raccogliere esperienza".