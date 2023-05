Luciana Littizzetto, sconcerto su Rai 3: si presenta in studio conciata così

08 maggio 2023 a

Quello appena concluso è stato un weekend segnato, almeno da un punto di vista mediatico, dall'incoronazione di Re Carlo III, evento seguito a livello planetario e sul cui sfondo si annodavano le molteplici e difficili recenti storie della famiglia reale inglese (in particolare l'epopea del ribelle Harry, il principe reietto, cacciato nelle retrovie e fuggito a tempo record senza salutare nessuno appena l'evento si è concluso).

E il fatto che il weekend sia stato tutto sotto il segno della corona lo dimostra anche quanto accaduto a Che tempo che fa, la trasmissione della domenica sera condotta da Fabio Fazio su Rai 3. Già, perché come potete vedere nella foto in calce, Luciana Littizzetto si è presentata in studio in versione "Windsor", con una sorta di corona ben montata in testa.

"È il caso di dire... si è montata la testa": Fazio la ha accolta in studio con queste parole. Insomma, dalla Littizzetto in versione Venere di Botticelli della scorsa domenica, a quella "reale" di ieri, domenica 7 maggio. "Sono salita al trono, mi sono intronata - ha affermato da par suo la comica torinese -. Fuortes (l'ad della Rai, ndr) mi ha detto che metterà la mia immagine sui buoni mensa della Rai. Questa corona pesa un casino ma la corona originale pesa 2,28 chilogrammi, come tenere in testa un vocabolario".

Poi, nel corso del suo monologo, la stilettata contro Re Carlo e sulla sua lunga attesa per salire al trono: "Settantaquattro anni. Sai per quanto tempo si è esercitato. Per esempio provava per tanto tempo con i palloni dei maghi per i bambini, poi dopo ha provato con una salsiccia di suino, quella un po' più pesante, poi dopo con la catena della moto, solo che si impigliava le basette, poi finalmente lui e Camilla sono diventati re e regina ufficialmente". Infine su Camilla: Guarda che non ci puoi credere. Se è diventata regina Camilla tutto è possibile. È passata da amante a regina, guarda che è una capa tosta", ha concluso Luciana Littizzetto rivolgendosi a Fabio Fazio.