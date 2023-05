Mediaset, la decisione su Gerry Scotti: perché il 12 giugno cambia tutto

08 maggio 2023 a

Tempo di cambiamenti su Canale 5, la rete ammiraglia Mediaset. Cambiamenti che andranno a toccare il palinsesto in una delle fasce più ambite e seguite, quella del pre-serale, in cui da qualche tempo va in onda Avanti un altro, in una versione "Story", ossia delle repliche in cui si ripercorrono alcune delle puntate più divertenti dello storico format condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Ma presto, come anticipa davidemaggio.it, si cambia: il prossimo 12 giugno finatti inizierà un nuovo ciclo di puntate di Caduta Libera, il mitico gioco delle botole che vede in conduzione Gerry Scotti. Il nuovo capitolo di Caduta Libera andrà in onda per l'intero mese di giugno, prima di tornare con una nuova edizione nella prossima stagione televisiva, ovvero a settembre.

L'orario d'inizio della trasmissione sarà alle 18.50. Un appuntamento attesissimo dal pubblico, che ha sempre seguito in massa Caduta Libera. Qualche nuova puntata, come detto, poi dalla fine del mese di giugno torneranno le repliche dello stesso programma.

Per Gerry Scotti, insomma, si prospetta un periodo carico di impegni: oltre a Caduta Libera, a settembre partirà la nuova edizione di Tu si que vales, mentre per il 2024 è stato già annunciato il ritorno de Lo show dei record, che quest'anno è stato molto apprezzato sia dal pubblico sia dai vertici del Biscione, che hanno subito deciso di riconfermarlo.