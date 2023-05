Otto e mezzo, Meloni sotto attacco multiplo: cosa va in onda dalla Gruber

12 maggio 2023 a

a

a

Giorgia Meloni finisce sotto attacco a Otto e mezzo, da Lilli Gruber, nella puntata del 12 maggio. Ospiti Beppe Severgnini, Pasquale Tridico e Nadia Urbinati. A cominciare, rispondendo a una domanda della conduttrice, è il presidente dell'Inps: "IL mio mandato sarebbe scaduto il 15 aprile 2024. Non è tanto un attacco verso di me ma verso le istituzioni. È un attacco verso l’Inps, che tra l’altro ha una legge speciale che ne garantisce l’indipendenza e l’autonomia, perché commissaria addirittura anche il direttore generale. Quando sono arrivato nel 2019 il direttore generale era stato nominato dal mio predecessore ed è rimasto fino alla scadenza nel 2022, quando abbiamo nominato un nuovo direttore generale".

"Ridicolo. Ecco chi sta lì grazie al sistema": Rai, la bomba di Annalisa Bruchi

E ancora: "È un attacco a un’istituzione che ha fatto tanto in questo periodo, in modo indipendente e autonomo a sostegno del Paese gestendo la pandemia, garantendo quella trasformazione digitale che anche le altre amministrazioni portano avanti, che ha assunto 12mila persone in quattro anni, contrariamente a tante altre pubbliche amministrazioni, e che ha aumentato la produttività riducendo i tempi di liquidazione. Per questo è un atto scorretto". E conclude: "Perché mi hanno cacciato? Bisognerebbe chiedere ad altri".

"Molto in bilico". Annunziata fuori dalla Rai? Il gesto che le può costare carissimo

Nel dibattito sono tutti a loro modo contro il presidente del Consiglio. La politologa Nadia Urbinati critica l'approccio patriottico: "Non si capisce perché si debba ricercare l'italianità", dice. E Beppe Severgnini, riferendosi alle nomine e all'incontro di Giorgia Meloni con Papa Francesco ironizza: "i: "Giorgia Meloni Meloni si veste di bianco accanto al Papa, speriamo non punti anche a quel posto...".