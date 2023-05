Del Debbio zittisce Mora di Ultima generazione: "Dai su"

19 maggio 2023 a

a

a

"Il professor Franco Prodi viene criminalizzato, anche stasera". A Dritto e rovescio, su Rete 4, va in onda un altro duro scontro tra un esponente di Ultima Generazione, Sandro Mora, il giornalista Giuseppe Cruciani, e il fisico nonché fratello dell'ex premier Romano Prodi. Il tema, ovviamente, è quello del cambiamento climatico da legare al disastro dell'alluvione senza precedenti in Emilia Romagna.

La vergogna degli sciacalli del clima: sfilano sui morti, cosa è successo

"Prodi ha la grave colpa, secondo loro, di avere una posizione diversa rispetto ai cultori dell'ambientalismo estremista - attacca Cruciani -. Lui non sostiene che non ci sono i cambiamenti climatici, non è un negazionista come dite voi, è semplicemente uno che ha molti dubbi sul fatto che l'uomo sia protagonista di questi cambiamenti e si possa influire in modo decisivo per fermare i cambiamenti climatici".

"E la comunità scientifica dice una cosa diversa", lo interrompe Mora. "La comunità scientifica è notoriamente divisa", interviene il conduttore Paolo Del Debbio: "Non è divisa, non è divisa, il premio Nobel italiano...", assicura l'attivista citando Giorgio Parisi. "Ma come non è divisa? Eh vabbè...", allarga le braccia sconcertato Del Debbio.

"Toh, pure lui inizia a dubitare". Clima impazzito? GIuliano Ferraro inchioda Mercalli

Cruciani prosegue: "Il professor Prodi, insieme ad altri, non è la legge, non è la Bibbia. Per fortuna anche nella scienza si discute altrimenti, voglio fare un paragone improprio e lo dico subito, durante il nazismo gli scienziati dicevano certe cose e una minoranza di scienziati dicevano che le operazioni scientifiche dei nazisti erano sbagliate. Non è che siccome la maggioranza degli scienziati dice una cosa, avete ragione voi".

"Ci dev'essere una rappresentanza corretta...", si lamenta Mora, con Del Debbio che replica stizzito: "Ci penso io alla rappresentanza, ci penso io. Oh, dai su". E il conduttore della Zanzara su Radio 24 aggiunge: "La rappresentanza corretta la fai all'Onu". Ma l'attivista di Ultima Generazione attacca ancora Prodi: "La sua posizione equivale a dire che la terra è piatta". Sipario.