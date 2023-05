Gerry Scotti, gelo a Mediaset: "Tutto qua?", al punto di rottura

Roberto Tortora 22 maggio 2023 a

a

a

Dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai è scattato subito il toto-nomi sul suo possibile successore e sul programma che raccoglierà l’eredità di Che Tempo Che Fa. A sorpresa, tra i nomi tirati in ballo, è uscito fuori anche quello di un fedelissimo della concorrenza, cioè Mediaset, ed è quello di Gerry Scotti che, da qualche tempo, fa circolare rumors di un certo suo malcontento professionale. Dopo tanti anni di carriera di successo, Gerry Scotti non ha fatto mistero di voler ambire a condurre programmi importanti, come il Festival di Sanremo (una volta che sarà terminata l’era Amadeus) oppure di avere l’opportunità di presentare una trasmissione itinerante, all’aria aperta, alla scoperta delle bellezze e delle ricchezze d’Italia. Sogni da mettere nel cassetto, perché alle porte per Scotti c’è il ritorno alla conduzione di Io Canto, talent show che non lo entusiasma di certo.

Barbara d'Urso dice no a Mediaset: terremoto in tv, cosa accadrà

Il dubbio è arrivato quando, durante la trasmissione di Piero Chiambretti La TV dei 100 e uno, Gerry Scotti ha fatto da ospite e ha risposto alle domande dei bambini. Una, in particolare, ha fatto drizzare le antenne e riguarda un possibile lavoro in Rai. A questa domanda, Scotti aveva risposto sibillino: “Prevedi il futuro?”. Frase che ha fatto tremare le vene e i polsi ai vertici Mediaset che non potrebbero mai permettersi un addio da parte sua.

"Chi arriva alla Rai dopo Fazio?": la frase esplosiva di Fabrizio Bracconeri

Da Viale Mazzini, in ogni caso, al momento non sembra esserci Gerry Scotti in cima alla lista. Quindi tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio dato che il Biscione gli ha rifilato Io canto dopo aver visto il successo di The Voice Kids in Rai. Davvero una magra consolazione per uno dei conduttori più bravi. A giugno, inoltre, andranno in onda le nuove puntate di Caduta Libera e per il 2024 è prevista una nuova edizione de Lo show dei record. Chi, invece, potrebbe lasciare Mediaset è Barbara D’Urso, pronta a non rinnovare il contratto e a sbarcare o su Netfilx o su Discovery.