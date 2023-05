Italia Sì, malore in diretta: "Non sta bene", grande paura per Liorni

27 maggio 2023 a

Paura in diretta per Marco Liorni a Italia Sì su Rai 1. Tutto è iniziato quando il padrone di casa si è collegato con Conselice, in provincia di Ravenna, dove è stato ordinato a tutti i cittadini di lasciare le proprie case poiché a partire da domani non verranno distribuiti più pasti a domicilio. Dal posto è intervenuta l’inviata del programma, che ha intervistato Giuseppe, un signore che non vuole lasciare la sua abitazione: “Vivo qui da quarant’anni, ho visto altre alluvioni”.

Appena la giornalista si è allontanata un po’ da lui, però, il signor Giuseppe si è appoggiato con le spalle ad un’auto in sosta, respirando con un po’ di affanno. Un malore, insomma, che ha fatto preoccupare Liorni. Quest'ultimo infatti si è rivolto subito alla sua inviata: “Caterina, mi sa che il signore non sta bene… non c’è un familiare?”.

“C’è qualcuno lì vicino che può far sedere un po’ il signore? - ha chiesto ancora Liorni, visibilmente preoccupato -. Non mi sembra che stia benissimo… non lo conosco, non sono lì, ma visto da qui non mi sembra che stia bene eh”. "Giuseppe, va tutto bene?", ha chiesto la giornalista al suo ospite, avvicinandosi a lui. A quel punto lui ha annuito, asciugandosi il volto perché sudato. “Ha lavorato tutto il giorno”, ha spiegato infine l'inviata.