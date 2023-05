Fabio Fazio, chiusura col botto: “Brutto clima, topo Gigio”

28 maggio 2023 a

“È l’ultima puntata di questa stagione, incominciamo con Michele Serra”. Così Fabio Fazio ha aperto l’appuntamento conclusivo con Che tempo che fa, che sta per chiudere i battenti su Rai3 e trasferirsi su Nove, in virtù dell’accordo che ha firmato con Discovery. Serra ha quindi aperto l’ultima puntata parlando della storia politica della Rai: “Topo Gigio è di destra o di sinistra?”, ha esordito.

“Nessuno se lo è mai chiesto - ha aggiunto - perché era topo Gigio e tanto bastava. Oggi però se tornasse in onda tutti si chiederebbero a quale partito appartiene. Il ministro Sangiuliano qualche settimana fa in questa trasmissione ha detto che alla Rai ci sono gli stalinisti: deve essere stato incredibile per lui sopravvivere facendo tanti anni il direttore del Tg2… C’è un brutto clima, recriminatorio e abbastanza meschino. Se fossi un intellettuale di destra sarei molto preoccupato”.

Serra ha poi spiegato il perché: “In questo clima balordo se lavoro alla Rai è perché sono di destra e sono salito sul carro dei vincitori, nessuno penserà che lavoro alla Rai perché sono bravo. Magari io sono di destra e sono bravo. La Rai è dello Stato, ma finché comanderanno i partiti l’atmosfera rimarrà tossica ed è un peccato”.