Antonella Clerici ko, "non posso alzarmi dal letto": lungo stop al suo programma?

Antonella Clerici è stata costretta a dare forfait ai telespettatori di Rai1. La conduttrice non sta molto bene in questi giorni e così È sempre mezzogiorno si è dovuto arrangiare con uno speciale sui dolci, una replica per coprire l’assenza. Non è chiaro quando la Clerici tornerà in diretta con il suo programma, nel frattempo ha aggiornato i suoi fan tramite i social.

“Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco - ha spiegato la conduttrice - da ieri non mi consente di alzarmi dal letto. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…”. La Clerici è subito stata raggiunta da centinaia di attestati di stima e soprattutto di auguri di pronta guarigione, anche da parte di colleghi e personaggi pubblici come Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani, Chiara Francini e via discorrendo.

"Ci cacceranno". La frase gelida della Clerici: sconcerto in studio

A proposito della Clerici, qualche giorno fa si era lasciata andare a un piccolo sfogo sulla Rai che aveva suscitato dei dubbi sulla sua permanenza a viale Mazzini. “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa”, aveva dichiarato la conduttrice, il cui futuro però sembra essere saldamente in Rai. Oltre a È sempre mezzogiorno è infatti alla conduzione di The Voice Senior e The Voice Kids.