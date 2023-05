Fiorello-Amadeus, una strana telefonata: "Nessun agente segreto"

30 maggio 2023 a

Amadeus mette a tacere le voci che in questi giorni hanno parlato di "emissari" inviati dalla Rai per controllare il casting della kermesse. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nei giorni scorsi, pare che i controlli riguardassero soprattutto il casting dei giovani per il prossimo Festival, con l'obiettivo di vigilare per evitare nuovi profili “alla Rosa Chemical“. Il conduttore ha rassicurato tutti durante una telefonata con Fiorello a Viva Rai2: "Non ci sono agenti segreti, ho totale libertà di scelta”.

Nei giorni scorsi, a far discutere era stata anche una bomba lanciata da Fiorello. Quest'ultimo, infatti, aveva detto che Amadeus non sapeva ancora se avrebbe condotto la prossima edizione del festival. Salvo poi rimangiarsi tutto e dire che si trattava solo di uno scherzo ai microfoni di Tv Talk. Oggi, durante la chiacchierata con l'amico e collega, è tornato sull'argomento e ad Amadeus ha chiesto: "Non c'è nessuno che vuole epurarti?". "Nessuno, nessuno", ha risposto tranquillo il conduttore di Affari Tuoi.

Sembra, insomma, che Amadeus potrà organizzare la prossima edizione della kermesse ligure senza particolari vincoli. Nessun controllo né emissario, stando a quanto spiegato dallo stesso conduttore, pronto a metter su una nuova scoppiettante edizione di Sanremo: "Rimango volentieri. Sto lavorando serenamente al prossimo Festival con l'amministratore delegato e con tutta la Rai".