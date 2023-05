Antonella Clerici, "troppo stress": cosa c'è dietro lo stop ai programmi

30 maggio 2023 a

Antonella Clerici è tornata alla conduzione di È sempre mezzogiorno, dopo che ieri - lunedì 29 maggio - è stata costretta a dare forfait a causa di alcuni problemi di salute. Pur non essendo ancora al meglio, la conduttrice non ha voluto mancare per il secondo giorno consecutivo: anche se con un po’ di tosse e con qualche difficoltà, la Clerici è riuscita a tornare a lavoro, dove è stata accolta sulle note di “wonder woman”.

“Mi sono ammalata - ha spiegato ai telespettatori di Rai1 - chi mi conosce da tanti anni lo sa, in genere mi accade sempre il mese di maggio perché vado in accumulo di stress, di tanto lavoro e di tanti impegni”. La Clerici ha comunque voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni, che sono in miglioramento rispetto alla febbre alta che l’aveva bloccata al letto nelle 24 ore precedenti. Inoltre ci ha tenuto a ringraziare tutte le persone che le hanno scritto messaggi d’affetto sui social.

Anche tanti colleghi le hanno dedicato un pensiero carino: “Uno a volte pensa i colleghi… e invece siete tutti sempre molto carini”. Insomma, la Clerici è sulla via della guarigione dopo essere stata messa ko dalla febbre: “Oggi per la prima volta da che ho memoria - aveva scritto lunedì su Instagram - non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto. Wonder woman inizia ad avere cedimenti”.