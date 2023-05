Barbara D'Urso smaschera Cristina Scuccia: ufficiale, l'ex suora sta con una donna

Roberto Tortora 31 maggio 2023 a

a

a

All’Isola dei Famosi c’è una storia d’amore che sta conquistando l’attenzione di tutti. Un rapporto, però, che non viene consumato sulle spiagge dell’Honduras, bensì vive di un amore romantico a distanza. Stiamo parlando di quello tra Cristina Scuccia, l’ex-suora che ha abbandonato la via clericale, e una “persona” (senza specificare che sia un uomo o una donna) che vive in Spagna e che lei ha confessato di frequentare da un po' di tempo.

Di questo se ne è parlato anche a Pomeriggio 5 e Barbara d’Urso ha mandato in onda un RVM con tutte le dichiarazioni in merito della Scuccia. Dopodich, la conduttrice non ha potuto non evidenziare una frase della ragazza che l’ha molto colpita: “Vorrei solo sottolineare una frase stupenda. Ha detto: Io non sto facendo niente di male, io sto amando...Punto!”.

Tra gli ospiti di Pomeriggio 5 c’era anche Antonio Caprarica, che è rimasto ben impressionato dalla vicenda e ritiene che questi siano tempi migliori rispetto al passato, perché anni fa Cristina Scuccia sarebbe stata criticata duramente dopo dichiarazioni del genere: “Fino a pochi anni fa un’ex religiosa dopo queste dichiarazioni sarebbe stata sommersa dalle critiche...”. Al che, però, la D’Urso ha voluto precisare di aver notato nelle sue parole dei riferimenti al femminile rispetto alla persona amata: “Osservo i dettagli, sono maniacale... Lei ha detto Spero di poterle dire. Comunque io sarei felicissima se fosse una donna capisci?”.

"Interesse nei suoi confronti". Cristina Scuccia, bomba piccante a Mediaset

A quel punto è intervenuta l’altra ospite, Vladimir Luxuria, che dell’Isola è opinionista ufficiale. Luxuria asserisce di essere certa che, ora che la mamma della Scuccia l’ha rincuorata in diretta, la naufraga del reality adventure condotto da Ilary Blasi potrebbe presto fare altre rivelazioni. L’amore, prima o poi, esplode sempre.