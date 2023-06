Senaldi, la verità su Elly Schlein: "Chi le ha voluto mandare un segnale"

01 giugno 2023 a

"Il discorso di Michele Emiliano è partito da una analisi della verità: il modello marxista è fallito in tutto il mondo e dove non è fallito ha fatto disastri". Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata del primo giugno, spiega la sconfitta di Elly Schlein e del Pd in queste ultime elezioni comunali: "Si è affermata una società capitalista, che ha dei difetti sotto gli occhi di tutti, e la sinistra non è riuscita a evolvere dal sogno marxista a una via mediana e sociale del capitalismo", continua il condirettore di Libero, "perciò Elly Schlein ha perso. Lei imparerà pure ad andare in bicicletta ma il nemico della Schlein è il Pd". Infatti, ragiona Senaldi, "qualcuno nelle sue roccaforti che vota a sinistra da centodue anni ha voluto mandarle un segnale". E conclude: "Quando sali su un autobus che non è il tuo possono anche darti il volante per un po' ma poi te lo levano".

Qui l'intervento di Pietro Senaldi a L'aria che tira

Prima dell'intervento di Senaldi, il governatore della Regione Puglia Emiliano, aveva fatto autocritica: "Noi manomettiamo le leadership per definizione, la sinistra ha difficoltà in tutto il mondo". Non nascono più i bambini, il sistema è talmente pesante che la sinistra non assicura neanche ai ceti più poveri la possibilità di fare i figli".