Del Debbio distrugge l'ecoteppista: "Come vi chiamano in Germania"

Non va per il sottile, Paolo Del Debbio. A Dritto e rovescio, su Rete 4, si parla anche di ambientalismo e politiche green. O meglio, di Ultima generazione, il collettivo di eco-talebani, estremisti verdi che si sono guadagnati la nomea, in Italia, di "eco-teppisti" o "eco-vandali" per i loro blitz da imbrattatori contro fontane, palazzi storici, monumenti e altri gioielli della nostra cultura. Una campagna mediatica, per così dire, che ha attirato su di loro molta attenzione, ma anche altrettanta antipatia e una valanga di critiche. Non proprio il massimo, insomma. "In Germania li chiamano terroristi", chiosa il sottopancia scelto da Del Debbio per introdurre al pubblico la discussione. Tutto un programma...

In studio, Simone Ficicchia ha il compito arduo di attirare su Ultima Generazione un po' più di simpatia. "Punto uno, massimo rispetto per il dolore delle persone che sono state investite da questa tragedia e per la loro conoscenza del territorio", premette davanti agli alluvionati della Romagna in collegamento con la trasmissione. "Ultima Generazione ha una richiesta precisa, cambiare a livello nazionale il modo in cui investiamo i soldi dei cittadini. Ci sono dei sussidi pubblici, che ogni anno sono più di 40 miliardi, che vanno ogni anno sul fossile e sono sussidi dannosi per l'ambiente, di cui 14 sussidi diretti alle aziende del fossile".

"Ma non è vero - scuote il capo Marco Lisei di Fratelli d'Italia, anche lui in studio -. Faccia un esempio di sussidio. Lo sa che il Ministero dell'ambiente tra Sad e Saf, sussidi ambientalmente dannosi? Loro mettono nei 40 miliardi tutti i sussidi che vengono dati...".