Amadeus, Affari Tuoi chiude i battenti ma... il dato clamoroso

Si avvia alla chiusura Affari Tuoi, il noto gioco dei pacchi condotto da Amadeus su Rai 1. Il game show va in onda dallo scorso aprile, quando ha sostituito i Soliti Ignoti, mandandolo anticipatamente in vacanza. Ora, invece, ad andare in ferie è Affari Tuoi, la cui ultima puntata, inizialmente fissata per il 3 giugno, è stata poi posticipata a martedì 6. Il programma, dunque, chiude i battenti, almeno per questa stagione.

Pare che all'inizio in tanti non credessero molto nella riuscita di questo programma. Amadeus, però, ha fatto ricredere tutti. Ne ha parlato sul settimanale Dipiù TV il giornalista Giancarlo De Andreis: "In molti sentenziavano un insuccesso”. E invece è andata meglio di quanto ci si aspettasse: “Gli ascolti con Amadeus sono andati alle stelle, come il gradimento per il conduttore Amadeus, che si conferma in un momento magico”.

Negli ultimi giorni, tra l'altro, si è parlato parecchio di Amadeus anche per le voci sulla conduzione del festival di Sanremo dell'anno prossimo. In realtà, nonostante le recenti indiscrezioni, il conduttore ha assicurato che resterà al proprio posto. E dunque ha confermato che sarà ancora lui, per il quinto anno di fila, il padrone di casa in Riviera.