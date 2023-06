Lucia Annunziata demolita dal nuovo ad Rai: "Ovvio, mi riferisco a lei"

08 giugno 2023 a

a

a

Durante l'audizione in commissione Vigilanza Rai ance Roberto Sergio commenta l'uscita di Lucia Annunizata. Il nuovo amministratore delegato si dice dispiaciuto, ma non manca di lanciare una frecciata alla conduttrice di Mezz'ora in più. "Sono stati confermati anche quei programmi che alcuni temevano potessero subire un qualche ostracismo, a dimostrazione che l'approccio che ci muove è tutto fuorché ideologico", è la premessa.

Super-beffa per l'Annunziata: chi prende il suo programma e come lo trasforma, bomba in Rai

Ed ecco che Sergio si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Mi riferisco ovviamente all'annuncio di una professionista del calibro di Lucia Annunziata che spiace abbia voluto privare i cittadini utenti, che sono i nostri azionisti di ultima istanza, del suo punto di vista. Fosse stato necessario, ma non lo è stato, avremmo difeso il suo spazio". Ma sull'addio che l'ha preceduta, l'ad preferisce non commentare: "Non cito Fabio Fazio perché aveva deciso prima che mi insediassi di cimentarsi altrove".

"Oh, stai attento!": Senaldi-Annunziata, clamoroso sfottò a Michela Murgia

Intanto il big di Viale Mazzini promette di procedere in "tempi brevi" sul "Contratto di Servizio e, di pari passo, in quanto strettamente dipendente", sul "Piano industriale, con attività di elaborazione sui due fronti che procedono parallelamente". Entrambi tasselli fondamentali anche se il compito è tutt'altro che semplice, perché "occorre operare la traduzione delle linee guida in veri e propri obblighi, con l'apparato di appropriata concretezza che li deve contraddistinguere per non rimanere generiche indicazioni". Poco prima è stata la presidente Marinella Soldi a prendere la parola, contestando le nuove nomine. A suo dire dal governo c'è stato "uno strappo grave", "le ultime nomine, in particolare per le direzioni delle testate giornalistiche, sono state tutte al maschili".