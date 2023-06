Mara Venier crolla in lacrime per Carmela: "Sei sempre qui"

Roberto Tortora 12 giugno 2023 a

Non è stata facile l’ultima puntata della stagione di Domenica In per Mara Venier. Il lutto che ha colpito la sua famiglia, la morte di Pier Francesco Forleo, ha colpito duramente la conduttrice veneta, che non è riuscita a trattenere le lacrime nemmeno davanti alle telecamere. E nemmeno quando ‘è stato il momento dei saluti finali ci si è potuti lasciar andare ad un po' di leggerezza, perché la Zia Mara ne ha approfittato per ringraziare tutti quelli che lavorano al programma insieme a lei, citando in particolare la sua storica collaboratrice, Carmela, venuta a mancare nell’aprile 2021, dopo aver contratto il Covid-19.

Queste le parole della Venier alla sua Carmela: “E non posso non pensare a a Carmela. Carmela sei sempre qua, sei sempre qua con noi Carmela, sappilo. Non te ne sei mai andata, sei qua, sei rimasta qua”. In questo modo e con gli occhi pieni di lacrime, la conduttrice ha salutato i suoi fidati spettatori. Ora si guarda al futuro e, nonostante i rumors, sembra proprio che Mara Venier sarà ancora al timone di Domenica In.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata, quello che ha provato a strappare la verità è stato Mauro Coruzzi, in arte Platinette, che durante la sua intervista ha chiesto lui alla conduttrice conferme: “L’anno prossimo Domenica In la facciamo o no?”. Il pubblico ha cominciato a gridare a gran voce “si” e la Venier si è commossa, facendo intendere a tutti che non lascerà il timone di una trasmissione in cui ormai è la padrona assoluta. Un’altra conferma, involontaria, durante l’intervista con Al Bano, quando la Zia ha esclamato: “Torna per gli altri 20 anni, tanto io sempre qui sarò”. La Domenica di Rai 1, quindi, sembra essere “In” mano a Mara Venier ancora a lungo.