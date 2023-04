Caterina Balivo scoppia in lacrime: ecco perché crolla in pubblico

19 aprile 2023 a

Caterina Balivo scoppia in lacrime. Nulla di grave, la conduttrice di La7 si mostra sui social mentre piange per il Napoli. "Notte però una amara notte. Grazie ragazzi ci vogliamo bene", commenta con dispiacere l'eliminazione dalla Champions League della squadra di Spalletti. E ancora, in un altro tweet: "Che dispiacere questa uscita dalla Champions! Dopo il primo quarto d’ora iniziale speravo in qualcosa di più, Meret reattivo, Kvara meno, Osi troppo tardi, ora pensiamo allo scudetto!".

Poche ore prima la Balivo, ospite di Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera, si è lasciata andare a una promessa. Nulla che abbia a che fare con lo spogliarello di Anna Falchi o Sabrina Ferilli. "Tifare Napoli è molto glam - ha detto la Balivo - e il mio tifo per questa squadra è incondizionato da sempre, al punto che se dovesse vincere lo scudetto giuro che farò la pizza in piazza".

Di recente, proprio sugli azzurri ha detto: "Questo Napoli è impressionante! Che bello vedere all’opera Osimhen e Kvaratskhelia, sostenuti dal grandissimo lavoro di tutta la squadra! Un gruppo fantastico, senza limiti! Avanti sempre a testa alta!". Poi la batosta, con il Milan che raggiunge la semifinale al posto del Napoli.