Mediaset, arriva Myrta Merlino? "Sfida totale a Lilli Gruber"

Myrta Merlino chiude l'ultima puntata de L'Aria Che Tira con uno strano annuncio. Un saluto che ha tutto il sapore di un addio a La7, la rete di Urbano Cairo che l'ha vista alla conduzione della trasmissione per ben 12 anni. "Oggi per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero che spesso ci assilla. La fatica sì, ma la rassegnazione mai. Ve lo posso garantire, ma the show must go on, nel nostro mondo è un mantra ma anche una promessa. Qualsiasi cosa accade, sempre con quella passione che ci tiene vivi e ci rende credibili per voi".

Poi l'impegno con i suoi fedelissimi telespettatori: "Grazie a voi, che siete la chiave di ogni successo. Grazie al mio pubblico meraviglioso. Ci avete seguito con affetto e fiducia. E noi ci rivedremo presto, prestissimo. Questo sì, ve lo prometto. Vi voglio bene". Cosa ne sarà del suo futuro non è dato sapersi. Non una mezza parola dalla conduttrice, che non ha neppure detto chiaro e tondo che lascia la rete. Eppure, è passato giusto qualche minuto, che subito i rumors si sono susseguiti.

Per lei ci sarebbe niente di meno di Rete 4. La Merlino potrebbe - rivela una fonte ad Affaritaliani.it - sostituire Barbara Palombelli in concorrenza con Lilli Gruber. Già nei giorni scorsi si parlava di cambiare il timone di Stasera Italia. Il nome però emerso era quello di Nicola Porro, che avrebbe così raddoppiato il suo appuntamento serale. E invece ora si prospetta l'ennesimo cambiamento con la Merlino pronta a entrare dalla porta principale di Mediaset.