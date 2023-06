Mediaset, "addio Belen Rodriguez": cosa è cambiato dopo la morte di Berlusconi

17 giugno 2023 a

a

a

La voce sta crescendo, minuto dopo minuto, ed è di quelle clamorose. Una voce che va ad incastrarsi nel fitto mosaico delle rivoluzioni televisive in corso. E non si parla della Rai, bensì di Mediaset, che dopo Barbara D'Urso potrebbe perdere un altro dei suoi volti di punta: Belen Rodriguez.

Già, la showgirl argentina potrebbe lasciare il Biscione dopo la morte di Silvio Berlusconi. Con la nuova stagione alle porte, per Belen ancora non sarebbe stata trovata una collocazione in palinsesto: alle Iene non sarebbe stata riconfermata, mentre lei avrebbe rifiutato Tu si que vales, il varietà del sabato sera in onda su Canale 5. Secondo quanto scritto da Dagospia, Belen avrebbe accettato soltanto di partecipare al format di Prime Video, Celebrity Hunted. L'esclusione, se confermata, sarebbe davvero clamorosa.

A Celebrity Hunted, si apprende, Belen parteciperebbe insieme alla sorella Cecilia Rodriguez. Nel cast anche Enria e Guè, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, oltre a Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Quindi, l'addio al Biscione dell'argentina appare più di una possibilità. Il tutto subito dopo la morte di Silvio Berlusconi, circostanza che potrebbe aver cambiato qualche carta in tavola.