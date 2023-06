Papa Francesco, gaffe del giornalista: occhi chiusi e grugnito, cala il gelo

Claudio Brigliadori 18 giugno 2023 a

Che fatica, che stress, che stanchezza. Seguire Papa Francesco fiacca lo spirito anche quando il Santo Padre è ricoverato. Sarà per questo che al vaticanista di Sky è scappato un clamoroso, a suo modo fragoroso sbadiglio. Momenti di imbarazzo a Sky Tg24. La conduttrice Stefania Pinna si collega con l’esperto di cose pontificie della rete, Stefano Maria Paci. A lui il compito di dare ai telespettatori in ansia gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Bergoglio.

Poche ore dopo, il Papa sarebbe stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dopo essere stato operato all’addome. «Sono vivo!», ha esclamato il Pontefice 86enne in carrozzina, non senza una buona dose di auto-ironia, alle decine di fedeli che lo aspettavano davanti al nosocomio. Vivo sì, ma ben poco vegeto e assai assonnato invece Paci. «Il Pontefice sarà dimesso domani, ci racconta tutto il nostro Stefano Maria Paci», lo introduce così la Pinna, dallo studio. Le telecamere di Sky riprendono a tradimento lo scafato giornalista e indugiano mentre si aggiusta la cravatta e poi, travolto da una irrefrenabile voglia di pennichella, si porta la mano sinistra davanti alla bocca mentre con la destra regge il microfono d’ordinanza. La regia non stacca, da casa non perdiamo un secondo di quello spettacolo fino al momento clou.

Via a uno sbadiglio “leonino”, interminabile e, francamente, contagioso. Gli occhi sono chiusi, quasi a concentrarsi o a guadagnare qualche secondo di pace interiore, mentre il grugnito che esce di bocca è quello classico, “di gusto”, di chi pensa di essere da solo, in tutta tranquillità. L’imbarazzo della Pinna è palpabile: «Ancora qualche istante... e ci racconterà delle dimissioni di Papa Francesco». Sì, va bene, ma senza fretta.