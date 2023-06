Rai, la rivincita di Max Giusti: girano voci impensabili

20 giugno 2023 a

Un nuovo programma per Max Giusti in Rai? Il noto conduttore potrebbe prendere il posto di Stasera tutto è possibile, il varietà condotto da Stefano De Martino su Rai 2, con un programma tutto suo: lo rivela TvBlog in un retroscena. Questo, però, non significa che la trasmissione di De Martino abbandonerà per sempre la seconda rete della Rai, ma solo che si prenderà un periodo di pausa. E’ quasi certo, infatti, il suo ritorno in tv nel 2024, probabilmente dopo il Festival di Sanremo.

Max Giusti, invece, potrebbe essere al timone di un nuovo varietà il prossimo autunno. Varietà di cui non si saprebbe ancora il titolo, ma che in qualche modo potrebbe ricordare proprio le atmosfere di Stasera tutto è possibile. Il nuovo show vedrebbe in campo due squadre di comici che si sfiderebbero in gare di vario tipo. Il conduttore è ormai un volto noto di Rai 2, dove in passato ha presentato Boss in incognito, che potrebbe tornare in onda nel 2024.

Nel frattempo, come riporta sempre TvBlog, pare che le serate dedicate all’intrattenimento di Rai 2 nella prossima stagione saranno quelle della domenica, del lunedì e del martedì. In autunno, inoltre, sarebbero previsti i ritorni in seconda serata di Bar stella con Stefano De Martino e di Stasera c’è Cattelan su Rai 2.