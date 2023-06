Mediaset, disastro-Caduta Libera: quale puntata inedita trasmettono per errore

Roberto Tortora 22 giugno 2023 a

a

a

Brutta gaffe a Mediaset, dove alcune puntate registrate di Caduta Libera sono andate in onda per errore sul canale “Mediaset Extra” (dove, di solito, vanno invece le repliche) prima ancora che sulla rete ammiraglia, Canale 5. Una su tutte, la più importante: quella dove Michele Marchesi, campione più longevo del quiz-show, ha deciso di lasciare di sua spontanea volontà il gioco. Di sicuro, qualcuno all’interno degli studi di Viale Europa si sarà preso una bella ramanzina.

Queste, intanto, le parole di commiato del campione, Marchesi: “Vorrei dire che questa è stata la mia ultima puntata qui a Caduta Libera e che questi saranno i miei ultimi Dieci Passi. Mi dispiace, ma ho sottratto molto tempo al mio lavoro e adesso è giusto che torni a dedicarmi a quello. È stata un’avventura splendida e incredibile. Vorrei approfittarne per ringraziare tutte le persone che stanno qui”. Visibilmente emozionato, Marchesi ha poi proseguito: “Io ho avuto una fortuna costante nella mia vita, che è quella di ricevere sempre più di quello che io abbia mai dato, di capitare sempre in mezzo a persone speciali e belle che mi dessero tanto e avessero cura di me. Questa esperienza non ha fatto eccezione”.

Il campione ha, infine, rivolto un pensiero al conduttore, Gerry Scotti, che lo ha accompagnato nel suo percorso televisivo: “Ovviamente grazie a te Gerry, che sei davvero l’anima e il cuore di questo posto e di questo programma. Trasmetti a chiunque emozioni pure, empatia e poter stare qui vicino a te in questi mesi – racconta Marchesti - è stato un privilegio e una cosa che mi ha cambiato la vita. Vorrei poi ringraziare chi mi ha permesso di stare qui e di rimanerci tanto tempo, il mio primario, il professor Borgatti, la mia direttrice di scuola, la professoressa Orcesi, i miei colleghi specializzandi, tutti i medici e tutte le persone che tornano e ruotano nel e attorno al reparto di neuropsichiatria del Mondino”.

A queste parole, Gerry Scotti non ha potuto che replicare con piacere, anzi con commozione: “Grazie, è un lavoro importante, devi tornare a farlo per te, per la tua carriera, per la tua vita. Ed è bello che tu abbia deciso spontaneamente di darci questa comunicazione. Forse speravi di perdere nei giorni scorsi – spiega lo storico volto di Mediaset - e invece, essendo tu forte, non riuscivi a perdere. E quindi ci lasci con un grande saluto. Ricambiamo tutte le belle cose che ci hai detto”. Addio, dunque, ad un campione come Michele Marchesi che, nel corso della sua permanenza a Caduta Libera, dove è stato campione per ben 103 volte, ha accumulato un bottino pari a 656.000 euro. Un congedo decisamente dorato quello del dottore.