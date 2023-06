Temptation Island, "Se le chiedo di leccare...": Ale e Federico, scandalo a Mediaset

27 giugno 2023 a

"Se le chiedo di leccare il prato, lei lo fa". Si scalda subito la situazione a Temptation Island, il piccante reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. A parlare è Federico, fidanzato di Ale. Sono una delle sette coppie in crisi che proveranno a ritrovarsi sull'isola, e le parole del ragazzo, programmatore di Trieste, hanno già agitato le acque alla prima puntata.

"Siamo persone molto diverse - ha spiegato il 31enne riguardo alla fidanzata, con cui ha una relazione da 3 anni -. Quando usciamo siamo in carenza di argomenti, abbiamo interessi diversi. Ha 30 anni, è una donna, vorrebbe sposarsi, non la biasimo ma non è quello che voglio. Ci siamo quasi abituati ad avere un'intimità non spumeggiante. Non sono sicuro di provare per lei, quello che lei prova per me. Non gliel'ho mai detto in faccia, ma non l'ho nemmeno mai negato. Quando mi chiede se la amo, cambio discorso, faccio il codardo. Le dico che le voglio bene. Ma evito certe parole, perché non penso di sentire quelle cose. Non sento l'amore".

Lo sfogo viene fatto ascoltare alla fidanzata, che scoppia in lacrime: "È uno schifoso. Speravo mi dimostrasse qualcosa qua. Dovrei mollarlo e farmi la mia vita. Non lo faccio, perché sono cretina". Il colpo basso arriva da un altro video "rubato" a Federico: "Lei è persa. Se le dico, Alessia se mi pitturi tutto il prato di rosso con la lingua, ci sposiamo, lei lo fa. Viene qua e pittura tutto il prato con la lingua. Non mi dà il fuoco". "E allora perché sta con me? Cosa sono, un passatempo? - chiede Ale, distrutta - Se sta così male con me non dovrebbe starci, io mi ritengo single, non me la merito una persona così".