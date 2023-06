Fabio Fazio, campagna acquisti: chi porta su Nove a Che tempo che fa

27 giugno 2023 a

a

a

Il trasloco di Che tempo che fa su Nove è ormai cosa certa. L'ultima indiscrezione però, riportata da TvBlog, vede Tommaso Zorzi nel cast fisso del programma di Fabio Fazio. Pare, tra l'altro, che l'ex gieffino e il conduttore abbiano lo stesso agente. Zorzi, inoltre, non è un volto sconosciuto su canale Nove: nel 2021 ha vestito i panni di giurato nel programma Drag Race Italia. Ruolo non riconfermato quest'anno.

Ecco chi arriva al posto di Fabio Fazio: una conferma pesantissima

Ma non è tutto. Perché sempre sulla stessa rete l'influencer ha preso parte anche ad altri due programmi: Questa è Casa Mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa?. In ogni caso, non si sa quale sarebbe eventualmente il ruolo assegnato a Zorzi nel programma ex Rai. È probabile che i dettagli escano fuori il prossimo 13 luglio, quando verranno presentati a Milano i palinsesti di Warner Bros. Discovery.

Lucia Annunziata "tradita" da Lucio Caracciolo: quelle due pesantissime parole

Per il resto non dovrebbe cambiare molto: Che tempo che fa sarà lo stesso di sempre, con gli stessi autori e collaboratori che c'erano in Rai. A cambiare, forse, potrebbe essere la scenografia, con nuovi colori, loghi e luci. Tra i volti noti che saranno attorno al famoso tavolo della trasmissione, poi, dovrebbero essere riconfermati Nino Frassica, Teo Teocoli, Massimo Lopez, Tullio Solenghi.