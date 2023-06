Ecco chi arriva al posto di Fabio Fazio: una conferma pesantissima

26 giugno 2023 a

Sempre più insistenti le voci secondo cui sarà Report a prendere il posto di Che Tempo Che Fa la domenica sera su Rai 3. Lo rivela l’Adnkronos: il programma di Sigfrido Ranucci sarebbe stato spostato dal lunedì alla domenica in prima serata, prendendo il posto lasciato vacante da Fabio Fazio, pronto ad andare a Discovery. La decisione sarebbe stata presa d’accordo con Ranucci.

Sempre la domenica, poi, al posto di Lucia Annunziata, anche lei uscita dalla Rai, ci dovrebbe essere Monica Maggioni. Per quanto riguarda Mezz’ora in più, pare che si ritornerà al format di mezz’ora con un’intervista, seguito da In Mezz’ora Storie che conterrà alcuni reportage. Ieri, domenica 25 giugno, la Annunziata ha salutato il suo pubblico per l'ultima volta, non senza un po' di commozione: "Oggi come sapete è l’ultima puntata dopo 18 anni, saluto tutti, è stato un onore e un divertimento tenervi impegnati e informati per tutti questi anni. Grazie a tutti e a presto".

Novità anche per quel che riguarda il sabato sera su Rai 3: Serena Bortone potrebbe prendere il posto di Massimo Gramellini. Pino Insegno, invece, da gennaio dovrebbe condurre L’Eredità, il preserale di Rai 1. Queste sarebbero le principali novità dei palinsesti 2023-2024 presentati dall’Ad Roberto Sergio al Consiglio d’amministrazione.