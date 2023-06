Luisella Costamagna, "in seconda serata": una voce clamorosa

20 giugno 2023 a

Luisella Costamagna, reduce dal trionfo a Ballando con le Stelle, potrebbe presto essere al timone di un programma tutto suo in Rai. Stando a una recente indiscrezione, alla giornalista potrebbe essere affidata la seconda serata del lunedì su Rai 2. Tuttavia, non si saprebbe di più, né sul titolo né sulla natura della trasmissione.

Altri ritorni in Rai potrebbero essere quelli di Caterina Balivo ed Elisa Isoardi. La prima potrebbe prendere il posto di Serena Bortone alla conduzione del programma pomeridiano di Rai 1, con la Bortone che invece si occuperebbe di due trasmissioni del weekend di Rai 3 in fascia Access Prime Time, una al sabato e l'altra alla domenica. Mentre per la Isoardi si starebbe parlando di una delle Linee Verdi che riscuotono tanto successo.

Altro rumor riguarderebbe Nunzia De Girolamo, che pare prenderà il posto di Report con un talk tutto suo il lunedì sera su Rai 3. Mentre il programma di Sigfrido Ranucci potrebbe andare in onda la domenica, al posto di Che tempo che fa di Fabio Fazio, che invece ha traslocato sul canale Nove. Nuova sfida anche per Monica Giandotti che pare lascerà Agorà a Roberto Inciocchi, ex SkyTg24, per approdare al sabato pomeriggio con un nuovo format su Rai 2.