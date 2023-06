Giletti indiscreto: "Cairo dai pm? Il sogno segreto di Massimo"

30 giugno 2023 a

Cosa è successo davvero a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti improvvisamente sospeso nel corso della stagione di La7? Proprio su questo è stato sentito l'editore Urbano Cairo dalla Procura di Firenze, che si sta occupando del caso Giletti-Baiardo. Adesso gira una voce piuttosto velenosa su tutta questa vicenda. E a riportarla è Dagospia: "Qualche lingua velenosa sostiene che, sotto sotto, il conduttore speri che i magistrati (che ieri hanno ascoltato Cairo per 4 ore sulla chiusura di Non è l'Arena, nell'ambito delle indagini sui presunti mandanti delle stragi mafiose del '92-'93) riconoscano che la sospensione della sua trasmissione sia stata in realtà un licenziamento". Secondo il portale di Roberto D'Agostino, Giletti spererebbe in questo tipo di risvolto della vicenda per un motivo ben preciso: "Se così fosse - si legge sempre su Dago -. Giletti potrebbe fare causa a Cairo e intascare un bel gruzzolo...".

"4 ore in Procura": Massimo Giletti sotto assedio, rumors su Urbano Cairo

L’indagine della Procura di Firenze si concentra soprattutto sulla promessa che Salvatore Baiardo, uomo di fiducia dei Graviano, avrebbe fatto a Giletti, cioè di consegnargli una fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi con gli stessi Graviano. In una conversazione intercettata per ordine della Procura, Baiardo parlava dell’immagine con Giletti in un bar. Ma quando è stato interrogato, ha poi negato di possedere quella foto.