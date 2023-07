Nunzia De Girolamo, "nuovo talk politico in prima serata": la voce-bomba in Rai

01 luglio 2023 a

Da lunedì 3 luglio Nunzia De Girolamo sarà al fianco di Gianluca Semprini alla conduzione di Estate in diretta. In vista del debutto la conduttrice ha rilasciato un’intervista a DiPiùTv, dove ha lasciato intendere che nel palinsesto della prossima stagione potrebbe esserci altro spazio per lei. Da tempo girano voci secondo cui l’ex parlamentare potrebbe ritrovarsi al timone di una trasmissione in prima serata su Rai3 il prossimo autunno.

A domanda diretta, la De Girolamo ha risposto in modo elusivo ma che al tempo stesso ha lasciato intendere che le voci sono reali: “Non le dico nulla, credo che a breve ci penserà la Rai ad ufficializzare i programmi della prossima stagione, per adesso penso soltanto ad Estate in diretta”. Di certo c’è che a settembre la De Girolamo tornerà in onda con una nuova edizione di Ciao Maschio, che verrà trasmessa nella seconda serata di sabato. Gli esperti di TvBlog hanno però annunciato ulteriori importanti novità che riguardano la De Girolamo.

Gira voce che l’ex parlamentare possa debuttare in prima serata su Rai3 al lunedì sera, per coprire lo spazio di Report che invece dovrebbe spostarsi alla domenica al posto di Che tempo che fa. La De Girolamo condurrebbe un nuovo talk show politico, che farebbe da contraltare a Cartabianca: nonostante le voci di un addio, Bianca Berlinguer dovrebbe essere al suo posto anche nella prossima stagione.