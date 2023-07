Berlinguer a Mediaset, lo scontro con Berlusconi: "Non si fa così"

04 luglio 2023 a

Si apre un nuovo capitolo per Bianca Berlinguer, che si è dimessa dalla Rai dopo 34 anni di pubblico servizio. Il suo futuro? Con ogni probabilità a Mediaset, la rete fondata da Silvio Berlusconi. Lo stesso che qualche anno fa con la conduttrice di CartaBianca ebbe da ridire. Era il 2019, l'allora leader di Forza Italia criticò la giornalista: "Lei mi ha interrotto troppe volte. La televisione, secondo me, non si fa così". E già un’altra volta, nel 2016, Berlusconi fu a un passo dall’abbandonare Berlinguer in diretta. Ora, dopo anni e a poche settimane dalla morte del Cav, la giornalista di Rai 3 potrebbe trovarsi a condurre un programma del Biscione.

A Mediaset, riferiscono i retroscena, potrebbe esserci un accordo di durata pluriennale. Per lei ci dovrebbe essere la conduzione di una prima serata di approfondimento sul modello di Cartabianca. Ma non si esclude che l'impegno possa estendersi anche all'access prime time: in ballo potrebbe esserci anche Stasera Italia.

Tutte ipotesi, in attesa di conferma. Da definire anche la collocazione in prime time, presumibilmente non il martedì sera: nei giorni scorsi la conduttrice avrebbe espresso al vertice Rai le sue perplessità sulla concorrenza interna con Boomerissima, condotto da Alessia Marcuzzi, e poi con Belve di Francesca Fagnani, entrambi attesi il martedì su Rai2. Altro toto-nomi è quello sulla sostituta della Berlinguer in Rai. In pole position Monica Giandotti, che ha salutato Agorà, Nunzia De Girolamo, in predicato di condurre un nuovo talk sul modello Funari, e Serena Bortone, che potrebbe anche prendere il posto di Gramellini.