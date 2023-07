Cartabianca, stop da questa sera: cosa va in onda al suo posto

04 luglio 2023 a

Dopo la notizia delle dimissioni di Bianca Berlinguer dalla Rai, Cartabianca saluta i telespettatori per l'estate e viene sostituito da un altro programma di informazione e approfondimento, Filorosso, in onda già da questa sera, martedì 4 luglio, su Rai 3.

Al timone della trasmissione Manuela Moreno, che subentra al duo Zanchini-Rei occupandosi dei temi di stretta attualità trattati fino alla scorsa settimana dalla Berlinguer. Per il volto del Tg2 e Tg2 Post, nonché presenza fissa a Viva Rai2, si tratta di un esordio a Rai 3. Al centro della trasmissione l’estate degli italiani, gli sviluppi della guerra in Ucraina e le numerose sfide economiche e sociali che l'Italia si trova ad affrontare.

Il programma è approdato per la prima volta su Rai 3 l'anno scorso, quando la conduzione venne affidata a Giorgio Zanchini e Roberta Rei. In un primo momento si era pensato addirittura che la trasmissione potesse occupare quello spazio non solo durante l'estate ma anche nel periodo successivo, scalzando così il talk di Bianca Berlinguer. Poi però, anche per via di una resa non proprio soddisfacente di Filorosso, con una media attorno al 5% di share, non se ne fece nulla. Quest'anno invece non si sa ancora cosa accadrà dopo la pausa estiva. Non resta che aspettare la presentazione dei palinsesti.