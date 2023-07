Rai, troupe aggredita a Lampedusa: stava documentando l'emergenza migranti

05 luglio 2023 a

Tanta paura per una troupe di Rai 1, aggredita e minacciata da un gruppo di giovani abitanti di Lampedusa. I giornalisti e i cameramen si trovavano sull'isola per documentare gli ultimi sbarchi di migranti, avvenuti nei pressi di molo Favarolo. Da qui l'aggressione: prima gli insulti ai cronisti accusati di parlare di immigrazione pregiudicando il turismo, poi le mani. Gli aggressori hanno preso a spintoni gli operatori facendo finire per terra l'apparecchiatura utilizzata per il collegamento satellitare. Minacciate anche due troupe di Mediaset che sono accorse in difesa dei colleghi della Rai.

Sul posto, i carabinieri che hanno identificato tutti e hanno invitato giornalisti e operatori a formalizzare una querela di parte. "Esprimo la mia più sincera solidarietà all'inviato del Tg1 Lorenzo Santorelli, alla troupe e agli altri giornalisti vittime di una aggressione ieri a Lampedusa - ha detto la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia -. Impedire agli operatori dell'informazione di svolgere il proprio lavoro con la violenza rappresenta un attacco non solo a loro personalmente, ma anche alla libertà di stampa e all'importanza di un dibattito pubblico informato".

Come ricordato da Floridia, "Lampedusa è al centro dell'attenzione per le questioni relative alla gestione dei flussi migratori, ed fondamentale che i giornalisti abbiano la possibilità di fare informazione su questi e su altri temi senza paura di violenze o intimidazioni. L'auspicio è che le autorità competenti possano individuare al più presto i responsabili".