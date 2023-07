Sabrina Salerno contro Cristina D'Avena, volano stracci in tv: "Mi dissocio!"

07 luglio 2023 a

Piccola lite tra Sabrina Salerno e Cristina D'Avena durante il programma di Alba Parietti, Non sono una signora, in onda su Rai 2. Dopo la prima manche, c’è stata una discussione accesa tra le due. Le squadre incaricate di scoprire l’identità dei concorrenti vestiti da Drag Queen erano due: una capitanata da Mara Maionchi e l’altra guidata dalla showgirl e dalla cantante. Il diverbio è nato nel momento in cui bisognava scoprire l’identità del primo concorrente eliminato, Angelika. "Stavamo litigando perché lei dice una cosa e io un’altra”, ha detto a un certo punto la D'Avena.

"Voleva puffarmi. Ha perso qualche diottria...": Cristina D'Avena, rivelazione scandalosa

Alla fine le due un accordo non l'hanno trovato. Tanto che, quando hanno fatto il nome del presunto concorrente, Luca Argentero, la Salerno ha chiarito: “Io mi dissocio". In realtà si trattava dell’attore napoletano Fabio Fulco. La sua identità è stata subito indovinata da Filippo Magnini, suo amico, mentre Cristina D’Avena era convinta si trattasse di Argentero. Inutile dire che la Salerno, in disaccordo con la collega, era certa non si trattasse dell’attore di "Doc-Nelle tue mani".

Il programma della Parietti prevede che in ogni puntata i 5 personaggi "misteriosi" si sfidino in una gara a eliminazione con performance nelle discipline più iconiche del mondo Drag come il catwalk, ovvero una sfilata in passerella con accompagnamento musicale, balli e sfide di canto in lipsync.