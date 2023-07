Simona Branchetti, "questa volta l'ho detto giusto!": prima la gaffe, e poi...

10 luglio 2023 a

a

a

Un annuncio inatteso quello fatto da Simona Branchetti a Morning News su Canale 5. La giornalista, infatti, ha fatto sapere ai telespettatori che questa sera non andrà in onda Paperissima Sprint ma l’evento legato alla presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/24: "Voglio ricordavi l’appuntamento davvero speciale di questa sera su Canale 5 alle 20.35. Lo spettacolo della serata con la stampa di Pier Silvio Berlusconi con Gerry Scotti e Il Volo. Visto il successo della versione online andrà in onda eccezionalmente su Canale 5”.

"Solo quando va in vacanza...": Simona Branchetti, che stoccata a Barara D'Urso

La Branchetti, poi, ha annunciato che stasera andrà in onda anche la terza puntata di Temptation Island. Un annuncio senza gaffe, visto che le volte precedenti invece non era riuscita a dire bene il nome e il cognome del conduttore del reality: “Stasera ci sarà anche Temptation Island. E vi ricordo che al timone ci sarà come sempre Filippo Bisciglia. Questa volta l’ho detto giusto…”. A quel punto la presentatrice non è riuscita a trattenere le risate e ha dato appuntamento ai telespettatori a domani mattina alle 8.40 sempre su Canale 5.

Tanti i temi affrontati dalla Branchetti nella puntata di questa mattina. Tra questi il tragico incidente avvenuto a Santo Stefano di Cadore, dove una 31enne tedesca ha travolto con la sua auto un’intera famiglia. "La cosa più terribile… Il dubbio che sta emergendo è che possa averlo fatto volontariamente", ha spiegato la giornalista.