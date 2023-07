La7, onda rossa: chi prende il posto di Myrta Merlino

11 luglio 2023 a

David Parenzo al posto di Myrta Merlino. Il giornalista condurrà L'Aria Che Tira dopo che la collega è passata a Mediaset. "Parenzo aveva già condotto in passato e aveva fatto molto bene - ha detto il patron di La7, Urbano Cairo, presentando i palinsesti della rete a Milano - ci era piaciuta la sua conduzione frizzante ed efficace". Intanto la Merlino sarà al timone di Pomeriggio 5. La giornalista sostituisce Barbara d'Urso per volere di Pier Silvio Berlusconi.

L'ad di Mediaset ha optato per una linea più giornalistica. E così è stato. Proprio sul Biscione si è soffermato Cairo, che è tornato su alcuni rumors che l'hanno visto protagonista."Ho avuto la fortuna di lavorare con Silvio Berlusconi per 4 anni come assistente diretto e altri 10 tra Publitalia e Mondadori, con un rapporto personale molto bello. Mi ha stupito il fatto che a un certo punto 'out of the blue' sia uscita una notizia su Dagospia che si ipotizzava una quotata italiana e andrei a prendere con i consigli dal grande banchiere d'affari Walter Veltroni: mi sembra come minimo una cosa per lo meno traballante".

Insomma, Cairo non ha mai pensato a questa cosa, "quando scompare una persona alla quale ero molto affezionato mai lo penserei nella vita. Pier Silvio ha avuto parole molte carine nei miei confronti; l'ho conosciuto che era 12enne, per lui ho avuto molta simpatia". Ma finisce qui, da parte di Cairo non c'è alcun obiettivo di scalare il competitor.