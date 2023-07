Nunzia De Girolamo sbotta: "Sì, sono molto infastidita", sfogo in diretta Rai

12 luglio 2023 a

Siamo su Rai 1, dove va in onda Estate in diretta condotto da Nunzia De Girolamo. Ma nella puntata di oggi, mercoledì 12 luglio, la conduttrice appariva testa, infastidita. Tanto che Gianluca Semprini, con lei al timore del forma, dopo averlo notato le ha chiesto che cosa le passasse per la testa.

"Sì, oggi sono infastidita perché io, devi sapere, amo molto l’arte contemporanea e oggi è accaduta a Napoli una cosa che mi infastidisce molto". Il riferimento della De Girolamo era ovviamente all'incendio che ha distrutto la Venere degli Stracci del Pistoletto.

Dunque, i conduttori hanno spiegato cosa fosse accaduto nel capoluogo campano, fornendo gli aggiornamenti in tempo reale. E la De Girolamo sempre più infastidita ha aggiunto: "La Venere degli Stracci è stata ridotta in un fuoco, in un rogo, incendiata da qualcuno che, pare, sia qualche giovane legato a qualche sfida social e la cosa mi infastidisce perché l’arte e la bellezza dovrebbero essere esaltate e non distrutte".

Dunque anche Semprini: "Un gesto da condannare, un abbraccio a Pistoletto e speriamo di rivedere le sue opere", ha concluso il conduttore.