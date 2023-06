La vita in diretta, Nunzia De Girolamo al posto di Matano? "Eredità pesante"

24 giugno 2023 a

“Lui è un professionista di grande esperienza che ha portato il programma, nella versione invernale, a grandi ascolti. È un’eredità pesante, certo, ma spero di fare bene": Nunzia De Girolamo lo ha detto a proposito di Alberto Matano. Sarà lei infatti, insieme a Gianluca Semprini, a prendere il posto del conduttore alla guida della versione estiva de La vita in diretta, ovvero Estate in diretta.

Il cambio della guardia avverrà a partire da lunedì 3 luglio. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv, l'ex parlamentare ha fornito anche delle anticipazioni: "Proprio perché non veniamo da anni facili, un po’ di gossip e di domande dissacranti nel mio spazio ci saranno. La parola chiave sarà ‘curiosità'”. Parlando del collega che l'accompagnerà in questa avventura, la De Girolamo ha detto: "Tra me e Gianluca Semprini c’è grande sintonia. È stata intesa a prima vista. Certo io sono una tipa vulcanica e dovrà tenermi un po’ a freno”, aggiungendo, tra l'altro, di avergli già affibbiato il soprannome "Sempri".

Il giornalista Semprini, già presente nelle scorse edizioni, si occuperà della parte dedicata all’informazione dei principali fatti di cronaca ed attualità. Mentre l’ex parlamentare si occuperà dell’intrattenimento: sarà lei a condurre le interviste ai vari ospiti che si susseguiranno nelle varie puntate.