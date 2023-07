Maurizio Landini, urla e delirio contro Salvini: "Dov'era? Si è svegliato? Cosa fa?!"

15 luglio 2023 a

Maurizio Landini ospite a In Onda su La7 nella puntata del 13 luglio attacca il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha dimezzato lo sciopero dei treni indetto dai sindacati: "Si è svegliato oggi? In questi due mesi dov'era? Di cosa si è occupato? Non ha salvato nulla", tuona il leader della Cgil. "Lo sapeva da due mesi che c'era questo problema ed era stato convocato lo sciopero, non lo fai sette ore prima", prosegue Landini. "Non era uno sciopero selvaggio", sottolinea ancora. "La commissione di garanzia non ha detto niente. Abbiamo rispettato le norme. E Salvini ha fatto solo casino. Lui da ministro sapeva tutto".



Sindacati demoliti e sciopero dimezzato: Salvini fa impazzire la Cgil

Ma Landini non si ferma qui e critica anche la "Meloni card" (la carta "Dedicata a te" da 382,5 euro destinata alle famiglie con un Isee inferiore ai 15mila euro per l'acquisto di generi di prima necessità): "Dovrebbero vergognarsi, hanno tagliato tre miliardi di reddito di cittadinanza, hanno fatto cassa sui poveri. Queste risorse che risparmiano dove le hanno usate? Per i condoni? È uno schiaffo alla povertà", sbotta Landini. "Sui profitti ed extra-profitti non hanno fatto niente, anzi il provvedimento che aveva preso Draghi lo hanno persino cancellato. È chiaro che siamo di fronte a un governo che colpisce la povera gente e non colpisce i privilegi".