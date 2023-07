Francesca Fialdini in lacrime: "Come mi sto facendo del male"

14 luglio 2023 a

a

a

"Conservo i miei vecchi cellulari, so che foto e video da quegli apparecchi forse non li recupererò più e so anche che in questo modo mi faccio del male, perchè i cellulari rilasciano sostanze nocive": Francesca Fialdini lo ha rivelato al settimanale Mio, parlando del docufilm "Materia Viva", nel quale c'è anche lei. "I telefoni hanno per noi un valore affettivo perchè dentro ci sono foto e video della nostra vita. Abbiamo regalato la nostra memoria visiva e sentimentale ai cellulari", ha poi aggiunto la conduttrice di Da noi a ruota libera.

Mara Venier travolta dalla tragedia, uno choc: poco prima di andare in onda...

Invece sull'intelligenza artificiale, destinata a cambiare totalmente le nostre vite, la Fialdini ha detto di non essere proprio tranquilla: "Sono preoccupata per i tanti posti di lavoro che mancheranno. Dicono che se ne creeranno di nuovi, ma le competenze per occupare quei posti le abbiamo create?”. Proprio in queste ore a Hollywood sceneggiatori e attori stanno scioperando per difendere la loro professionalità, dopo che l’intelligenza artificiale è stata usata per realizzare delle serie tv.

"Eh, per favore, grazie!": caos in studio, Fialdini interrompe l'intervista

Infine la conduttrice ha detto di credere che la tv abbia ancora un ruolo educativo: "Voglio credere di si, con l’augurio che chi crea un prodotto tv lo faccia ricordandosi che quel prodotto nutre le coscienze, esattamente come il cibo che mettiamo a tavola nutre il nostro corpo”. E ancora: "Chi fa televisione deve sempre chiedersi che tipo di prodotto offre al pubblico e se quel prodotto è il nutrimento giusto per i telespettatori".