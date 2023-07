Branchetti, gelo in studio: "Mentre le mogli-vip prendono il sole...", la bomba di Alessi

18 luglio 2023 a

Pesanti allusioni sessuali a Morning news, il contenitore estivo mattutino di Canale 5 che ha sostituito Mattino 5 andato in vacanza, e grosso imbarazzo in studio per la padrona di casa Simona Branchetti. Tra i temi del giorno il caro-prezzi nelle località di villeggiatura, comprese quelle più rinomate ed esclusive. Tra queste, il lago di Garda, area tra le più amate dagli italiani e dagli stranieri. Patrizia Groppelli, di casa in Versilia, sottolinea come in realtà il turismo nella perla tra Lombardia e Veneto riguardi anche migliaia e migliaia di persone comuni, senza grandi disponibilità economiche: "C'è sicuramente una parte di ricchezza, ma c'è anche questa realtà...", sottolinea a proposito tra i tanti campeggi disseminati nei pressi di quelle poetiche coste.

Ed è a questo punto che Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e re del gossip, cala l'asso: "E' quella l'attrazione turistica. Dove ci sono campeggi, ci sono giovani... Ci sono spiagge molto vip che sono posizionate di fronte a questi campeggi. E mentre le mogli prendono il sole". Occhi sgranati, con la mente di tutti che viaggia verso una sola direzione: corna, corna, corna. "Direttore lei sta facendo delle strane allusioni", è il commento della Branchetti, con una risata un po' nervosa. Ma Alessi non molla e conferma: le distrazioni delle belle ragazze del camping accanto sono un grande classico delle vacanze, comprese quelle vip.

A questo punto la Branchetti riprende la situazione in mano e cerca di portare la discussione verso lidi meno, come dire, compromettenti: "Secondo me c'è anche un po' il tema del vip watching. Ci sono anche tanti vip che hanno le ville come Clooney sul lago di Como". Sospiri di sollievo dietro le quinte.