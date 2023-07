Nunzia De Girolamo, operazione-Berlinguer: voci in Rai, il trionfo è totale

19 luglio 2023 a

Con Bianca Berlinguer passata a Mediaset, la Rai sta cercando una sostituta. Un nome che possa prendere il posto dell'ex volto di CartaBianca, il talk politico in onda martedì sera su Rai 3. E così tra i nomi spunta quello di Nunzia De Girolamo. A farlo è LaPresse che spiega come la trasmissione della conduttrice possa spostarsi dal lunedì al martedì.

Lo spazio del lunedì che prende il posto di Report (nel nuovo palinsesto in onda la domenica) potrebbe invece essere occupato dal nuovo talk di attualità e cronaca che dovrà curare Salvo Sottile, a cui con ogni probabilità verrà richiesto di anticipare di un paio di mesi la messa in onda, prevista inizialmente per gennaio.

Intanto emergono nuovi dettagli sul contratto della Berlinguer con il Biscione. Stando a Dagospia l’accordo pare che preveda un compenso da 600mila euro, definito dal sito di Roberto D’Agostino come equivalente a quello di un direttore di un telegiornale. Finita qui' Niente affatto. Rumors affermano che la Berlinguer sia riuscita nell'intento di far assumere anche due collaboratrici in Mediaset e a tempo indeterminato. Insomma, Pier Silvio Berlusconi sembra aver fatto di tutto pur di averla con sé nella sua televisione. E, in particolare, per Rete 4.