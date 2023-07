Fabio Fazio, "movimenti sospetti": rumors, la durissima vendetta-Rai

20 luglio 2023 a

I profili social di Che Tempo Che Fa rimangono alla Rai. Sulle pagine di Twitter, Facebook e Instagram dedicate alla trasmissione, infatti, ci sarebbe dei movimenti sospetti. In primis, non passa inosservato che non c'è più il volto dell'ex conduttore di Viale Mazzini, Fabio Fazio. Ora appaiono solo i loghi della tv di Stato.

Stando a TvBlog, la spiegazione sul profilo Facebook che conta 1,3 milioni di Mi Piace e 2 milioni di follower, su Twitter vi sono 560mila seguaci e su Instagram circa 600mila follower, è meno complessa. Queste pagine social legate a Che Tempo Che Fa sono in realtà di proprietà della Rai. E ora che la trasmissione è approdata sul Nove, dopo l’addio di Fazio, la TV pubblica ha deciso di trasformare questi account social in "Archivio del programma Rai stagioni 2020-2023", come è possibile notare nelle bio.

A Fazio non resta dunque che creare nuovi profili ufficiali dedicati al programma, che continuerà a mantenere lo stesso titolo. Intanto, le comunicazioni riguardanti la prossima edizione del talk show su Nove verranno diffuse attraverso gli account social del conduttore ligure. "Non cambia niente. Abbiamo deciso che sarà uguale. Siamo sempre noi, così il pubblico non sarà disorientato", ha chiarito Fazio alla presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery. "Sara 'Che tempo che fa' sul Nove", ha poi sottolineato Luciana Littizzetto.