Mediaset, choc all'Isola: "Attacco ischemico in diretta", cosa non sapevamo

La verità è venuta fuori solo adesso a trasmissione finita, ma all'Isola dei Famosi si è sfiorata la tragedia. Su Novella 2000 Paolo Noise ha spiegato che la sua partecipazione al reality condotto da Ilary Blasi è stata interrotta prima del previsto a causa di "un attacco ischemico". "Ho avuto paura di rimanere paralizzato", ha rivelato lo speaker dello Zoo di 105 spiegando che il malore è stato "causato da una pozione che ci siamo cucinati in spiaggia a base di acqua di mare. Ero disidratato, quindi l’acqua salata mi ha dato un picco di pressione".

Malore dopo la battuta a luci rosse: Paolo Noise, un caso a Mediaset?

Ad aggravare la situazione, ha spiegato Noise a Novella 2000 sono stati i primi soccorsi. Gli hanno infatti sollevato le gambe, forse credendolo un calo di pressione, e peggiorato inconsapevolmente la situazione: "Invece che tenermi sollevato il busto, mi hanno tenuto su le gambe, il sangue è fluito verso la testa e nel forte aumento di pressione una vena, per non rompersi, mi si è chiusa. Si è subito riaperta quando il medico mi ha dato la pastiglia per la pressione". Al rientro Noise si è sottoposto a tutti i controlli del caso e per fortuna adesso sta bene. La disavventura e la partecipazione all'Isola dei Famosi l'hanno però lasciato un segno nel profondo: "Ho scoperto che ho bisogno di vivere secondo una tabella di marcia ben organizzata. Se non ce l'ho subentrava l'insoddisfazione. Dopo l'Honduras ho imparato (come mi chiedeva mia moglie) a non essere più il gran musone che ha paura di essere avvicinato e giudicato dalla gente, ma a relazionarmi con le persone con un sorriso".