Tg3, Telekabul non molla: tagliano il reddito? E... un caso clamoroso

Vi proponiamo Tele... raccomando, la rubrica di Klaus Davi su chi sale e chi scende in televisione

CHI SALE Tg3

Il Tg3 edizioni versione “day time” non perde colpi: la media dell’edizione diurna in onda tutti i giorni alle 14.20 oscilla tra l’11 e il 12% di share con 1.300.000 telespettatori medi. A differenza di “Linea Notte”, che nella versione estiva patisce lo spostamento di orario, continua a mietere ascolti il notiziario “meridiano” della terza rete Rai forte di un consistente zoccolo duro di donne. Temi come il taglio del reddito di cittadinanza e il salario minimo sono una narrativa di facile presa sul target della ex “Telekabul” e di conseguenza, cavalcando le polemiche politiche, la curva si impenna...

CHI SCENDE 20 anni che siamo italiani

I centri media avevano stimato una media del 17% di share per la replica del programma di Rai 1 dedicato al varietà “musicale” condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada che invece è sempre rimasto sotto l’asticella preventivata dai pubblicitari. Si propone come una sorta di storia musicale del costume e della melodia italiani attraverso grandi protagonisti. Sabato sera era la volta di Pippo Baudo, il re riconosciuto e indiscusso del varietà nazional-popolare. I report degli esperti segnalano notevoli riscontri nel Centro-Sud che hanno “garantito” il tesoretto in termini di audience, più freddo il Nord che forse in questo genere di racconti si riconosce meno.