Barbara D'Urso, "questa stagione è andata": chi fa calare la mannaia

01 agosto 2023 a

a

a

"Barbara D’Urso è un personaggio larger than life, spiritosa, molto curiosa, un personaggio su cui si possono dire tante cose: è una donna che ha fatto la storia della televisione": a parlare in questi termini della conduttrice campana è la responsabile contenuti di Warner Discovery, Laura Carafoli, in un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica.

"Pier Silvio ha detto no? Quanto abbiamo goduto": sfregio-vip a Barbara D'Urso

Nonostante la profonda stima per la D'Urso, la Carafoli ha rivelato che almeno per quest'anno non c'è spazio per lei nei canali dell'azienda per cui lavora: “Questa stagione è andata, non abbiamo un’idea…”. A quanto pare, l'annuncio della sua sostituzione alla guida di Pomeriggio 5 sarebbe arrivato troppo tardi, non dando la possibilità alla presentatrice di organizzarsi in modo diverso. La responsabile contenuti di Warner Discovery, alla fine, ha detto che spera, in futuro, di poter lavorare con la D'Urso: "Mi piacerebbe un domani averci a che fare, è più giovane di chiunque".

"Ed è solo l'inizio": Myrta Merlino, sfida alla D'Urso con una foto? | Guarda

Intanto c'è chi spera di vedere la conduttrice in Rai, magari ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2. Questa speranza è nata dopo che le due conduttrici si sono fatte fotografare insieme durante il festival del cinema a Maratea. Nell'immagine le due colleghe, sorridenti, sorseggiano un caffè su una sdraio. E i fan già cominciano a sognare un'intervista a Belve.