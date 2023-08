Barbara D'Urso, "testa": basta una parola, rivincita dopo Mediaset?

01 agosto 2023 a

Dopo la scoperta di non essere stata riconfermata a Mediaset, alla conduzione di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso volta pagina. In questi giorni, dopo essere stata premiata al Festival di Maratea, la presentatrice partenopea è partita per Pescara, dove ha incontrato Francesca Caldarelli, la sua socia della B&Fable, società di organizzazione di eventi. E in una delle ultime storie su Instagram ha mostrato ai suoi fan come funzionano le prove generali di un evento, tra allestimento dei tavoli, pietanze e location. A corredo ha scritto: "Test per la B&Fable events”.

I fan non hanno potuto fare a meno di notare che la D'Urso non ha perso affatto il buonumore. Nelle ultime stories la si vede ballare e divertirsi in spiaggia, pronta per le prove generali degli eventi che organizzerà con la sua società. Per il momento non si sa dove e quando rivedremo la conduttrice in tv.

Al Festival di Maratea a cui ha partecipato nei giorni scorsi, la D'Urso ha incontrato tanti amici artisti, come Carlo Verdone, Lino Banfi e Giancarlo Giannini. A catturare l'attenzione, però, è stata soprattutto la foto con Francesca Fagnani, con i fan che si sono chiesti se la conduttrice sarà presto ospite di Belve su Rai 2.