Maria De Filippi "ha scelto lei": rivoluzione su Canale 5, chi arriva

La prossima edizione di Uomini e donne potrebbe riservare non poche sorprese ai telespettatori. Le prime registrazioni sarebbero state fissate a fine agosto, ma intanto già circolano delle indiscrezioni sul dating show di Maria De Filippi. La produzione, in particolare, sarebbe al lavoro per scegliere il cast. Per quel che riguarda i protagonisti del trono classico, sembra che molti di loro arriveranno proprio dall'ultima stagione di Temptation Island, che ha conquistato ottimi ascolti in prima serata.

Stando alle voci di corridoio, però, pare che non saranno solo i tentatori a trovare spazio nel programma. A partire da settembre sul trono potrebbe sedersi anche una delle protagoniste ormai single del reality dei sentimenti. Di chi si tratta? Le voci parlano di Francesca Sorrentino, una delle protagoniste più amate di Temptation Island. Entrata nel programma insieme al fidanzato Manuel Maura, alla fine è uscita da sola. La loro storia ha catturato l’attenzione del pubblico fin da subito.

A lanciare l’indiscrezione è stato il sito Blasting News: a quanto pare sarebbe stata proprio la De Filippi a chiedere a Francesca di partecipare a Uomini e Donne come tronista. Un'occasione che potrebbe permettere alla Sorrentino di ritrovare l’amore. Per ora, però, la giovane non avrebbe ancora preso una decisione. E in ogni caso al momento si tratta solo di voci.