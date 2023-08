Tina Cipollari, "un caro saluto a Pier Silvio Berlusconi": parole pesantissime

05 agosto 2023 a

Da giorni è al centro del gossip, rumors e illazioni sul suo futuro televisivo. Si parla di Tina Cipollari, mitica dama di Uomini e Donne, una delle colonne portanti dell'eterno programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Un'icona, ammettiamolo, del trash.

Peccato che proprio il trash, come noto, sia finito nel mirino del boss Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, il quale ha deciso per una "ripulita" sui suoi canali, operazione zero-zero-trash. E insomma, logico pensare che in questo giro di vite potesse cadere proprio Tina Cipollari: questa l'origine del chiacchiericcio che la ha perseguitata in queste settimane.

Ora, però, la stessa Cipollari scende in campo in prima persona e risponde al "fuoco". Lo fa con una serie di stories su Instagram nelle quali scrive quanto segue: "Buongiorno a tutti, stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto Tina troppo trash, Piersilvio caccia Tina, Tina fuori da Uomini e Donne, Mediaset decide di dare un taglio all'opinionista di Maria De Filippi, premette con vis evidentemente polemica.

Dunque, va dritta al punto: "Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest'anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto". Il caso è chiuso, insomma: Tina Cipollari ci sarà.

Ma non è finita: "E vi dirò di più, talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buona estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio", conclude sibillina Tina Cipollari.