Filippo Bisciglia, "strategia della De Filippi?": il sospetto dopo Temptation Island

Cosa farà Filippo Bisciglia dopo la fine di Temptation Island? Il reality dei sentimenti di Canale 5 si è concluso lunedì scorso con una puntata che ha guadagnato degli ottimi risultati in termini di ascolti. Ora che il programma è finito, ci si chiede se ci sarà qualcosa nel futuro lavorativo del conduttore. A chiederselo, in particolare, è stato un telespettatore, che ha scritto alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone sul settimanale Nuovo: "Ora che è finito il programma che farà Filippo? E’ un peccato che ad un così bravo conduttore venga affidato sempre e solo lo stesso reality. Lei che ne dice?”.

Cecchi Paone, allora, ha risposto dicendo che sono in tanti a chiedergli come mai Filippo conduca soltanto un programma. Dopo averlo definito “la parte migliore” della trasmissione, il giornalista ha posto un dubbio: "Non si è mai saputo se condurre soltanto questo programma sia una sua scelta o una strategia di Maria che produce il reality”, ha scritto riferendosi a Maria De Filippi.

Intanto, nei giorni scorsi è stato annunciato che quest'anno ci sarà anche una versione invernale del programma, Temptation Island Winter. Tuttavia, non si sa ancora chi condurrà la trasmissione. A tal proposito Alessandro Cecchi Paone ha voluto dire la sua: "Nella prossima stagione tivù potremmo vedere il conduttore pure nella versione invernale del programma. Il giusto passo avanti”.