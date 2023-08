Simona Branchetti, "penso che il cagnolino...": ops, imbarazzo su Canale 5

08 agosto 2023 a

Imprevisto in diretta a Morning News, la trasmissione mattutina condotta da Simona Branchetti su Canale 5. Mentre si parlava delle notizie del giorno, il cane di un ospite in studio ha iniziato ad abbaiare ripetutamente bloccando di fatto la diretta e creando non poco imbarazzo. Il tutto mentre a parlare era il giornalista Antonio Caprarica, impegnato a dire la sua sulla presunta crisi tra il Principe Harry e sua moglie Meghan.

“Penso che anche il cagnolino in studio sia d’accordo con me…”, ha detto allora Caprarica ridendo. A quel punto ha preso la parola la conduttrice, che sempre ironicamente ha commentato: “E’ in forte contestazione…”. E tutti giù a ridere in studio. L’ospite, allora, ha cercato in tutti i modi di calmare il suo cane, senza però riuscirci.

Intanto la Branchetti continua a ottenere degli ottimi ascolti a Morning News, nonostante il periodo estivo. Basti pensare che la puntata di ieri è stata seguita nella prima parte da quasi 800mila spettatori, con il 20.43% di share; mentre nella seconda parte gli spettatori e lo share sono calati leggermente (721 mila telespettatori con il 19.03%). Ascolti che le hanno fatto vincere la sfida con Rai 1. Morning News andrà in onda fino a venerdì 22 settembre. Poi, a partire dal lunedì successivo, torneranno Federica Panicucci e Francesco Vecchi alla guida della nuova edizione di Mattino 5.